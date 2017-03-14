На пешеходном переходе.

Около полудня 13 марта 2017 года в Березниках возле дома №48 по улице Парижской Коммуны машина аварийной службы сбила ребенка на пешеходном переходе. Сообщение о случившемся с просьбой откликнуться свидетелей ДТП размещено в соцсети.

Как рассказала "Уралинформбюро" автор поста, водитель ГАЗа не притормозил на желтый сигнал светофора и на "зебре" сбил девочку 7-10 лет. Удар был такой силы, что школьница упала и с нее слетела шапка. В шоковом состоянии девочка поднялся и продолжила путь, а затем вернулась и подобрала головной убор. Мужчина, управлявший "аварийкой", даже не вышел из кабины - на ходу спросив у ребенка, все ли с ним в порядке, он поехал дальше.

Когда свидетельница наезда догнала ГАЗ, чтобы зафиксировать номер машины и спросить, почему водитель покинул место ДТП, тот удивился: "В чём дело??? Все же в порядке. Девочка сказала, что все нормально". Кроме того, мужчина утверждал, что его тяжелый автомобиль просто не смог остановиться на сырой дороге.



Фото: Евгения Газизова/"ВКонтакте"

По словам собеседницы "Уралинформбюро", другая свидетельница ДТП довела сбитую школьницу до дома и связалась с ее родителями. Также информация о случившемся передана в ГИБДД.