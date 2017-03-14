×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Березниках "аварийка" сбила школьницу13 марта в 15:49

  • Текст

На пешеходном переходе.

Около полудня 13 марта 2017 года в Березниках возле дома №48 по улице Парижской Коммуны машина аварийной службы сбила ребенка на пешеходном переходе. Сообщение о случившемся с просьбой откликнуться свидетелей ДТП размещено в соцсети.

Как рассказала "Уралинформбюро" автор поста, водитель ГАЗа не притормозил на желтый сигнал светофора и на "зебре" сбил девочку 7-10 лет. Удар был такой силы, что школьница упала и с нее слетела шапка. В шоковом состоянии девочка поднялся и продолжила путь, а затем вернулась и подобрала головной убор. Мужчина, управлявший "аварийкой", даже не вышел из кабины - на ходу спросив у ребенка, все ли с ним в порядке, он поехал дальше.

Когда свидетельница наезда догнала ГАЗ, чтобы зафиксировать номер машины и спросить, почему водитель покинул место ДТП, тот удивился: "В чём дело??? Все же в порядке. Девочка сказала, что все нормально". Кроме того, мужчина утверждал, что его тяжелый автомобиль просто не смог остановиться на сырой дороге.


Фото: Евгения Газизова/"ВКонтакте"

По словам собеседницы "Уралинформбюро", другая свидетельница ДТП довела сбитую школьницу до дома и связалась с ее родителями. Также информация о случившемся передана в ГИБДД.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пинг-понг Андрея Козицына

Пинг-понг Андрея Козицына

За областной счет.

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×