Во время ремонта.

12 марта 2017 года в Серове в одной из квартир дома №7 по улице Строителей рухнул потолок, пишет газета "Глобус".

Осколками придавило 36-летнего мужчину, который помогал своим знакомым делать ремонт. Его увезли в реанимацию с переломом шейного отдела позвоночника, передает "Уралинформбюро".

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области оперативно получить комментарий по поводу случившегося не удалось.