Столкнулись легковушка и "Газель".

12 марта 2017 года в Челябинске на Свердловском тракте столкнулись "Газель" и Daewoo Nexia. По предварительным данным, виновником стал водитель грузовика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадал 18-летний водитель легковушки и два его пассажира, в том числе 2-летний мальчик. Детское удерживающее устройство помогло ребенку избежать серьезных травм.