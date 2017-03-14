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В Челябинске в ДТП пострадал 2-летний мальчик13 марта в 18:35

  • Текст

Столкнулись легковушка и "Газель".

12 марта 2017 года в Челябинске на Свердловском тракте столкнулись "Газель" и Daewoo Nexia. По предварительным данным, виновником стал водитель грузовика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадал 18-летний водитель легковушки и два его пассажира, в том числе 2-летний мальчик. Детское удерживающее устройство помогло ребенку избежать серьезных травм.

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