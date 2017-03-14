Заведено уголовное дело.

В екатеринбургском лицее №109 восьмиклассница нанесла ножевое ранение сверстнице. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 13 марта 2017 года. 14-летняя девушка несколько раз ударила одноклассницу ножом в область шеи и груди.

Мать отвезла раненую дочь в больницу. По информации горздрава, у девушки непроникающая травма шеи длиной один сантиметр. "Врачи обработали рану (зашивать ее не требовалось) и отпустили девушку домой", - рассказали в ведомстве.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. По предварительным данным, причиной конфликта стала личная неприязнь. В отношении агрессивной ученицы возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Прокуратура вынесла представление директору лицея, не обеспечившему безопасность детей.