С ожогами.

Два жителя Тюмени серьезно пострадали вечером 12 марта 2017 года, когда решили поужинать. Во время готовки супа они обварились, сообщили "Уралинформбюро" в городской станции скорой помощи. Медиков к неосторожным поварам вызвала соседка.

36-летний мужчин ошпарил спину и бедра – кожа на этих местах почти полностью слезла. У его 27-летнего друга на месте ожогов появились волдыри.

Приехавшие медики обработали раны и доставили пострадавших в Областную клиническую больницу №1.