Другим авто пришлось несладко.

На трассе под Первоуральском на ходу развалился грузовой автомобиль. ЧП попало в объектив видеорегистратора идущей следом легковушки, передает "Уралинформбюро".

На записи видно, как на ходу от кузова КамАЗа отваливается задняя крышка. Лишь по счастливой случайности она не зацепила другие авто. Через несколько метров большегруз остановился у обочины.

Инцидент произошел днем 11 марта 2017 года, однако запись в Сети появилась лишь сегодня.