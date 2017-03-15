Смерть в бутылке: на Камчатке произошло массовое отравление спиртом14 марта в 08:13
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Четыре человека скончались.
На Камчатке произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью на рыболовецком судне. Сообщение о ЧП поступило на станцию скорой медицинской помощи в 5 часов утра 14 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого правительства.
"На вызов были направлены 5 медицинских бригад. Однако четверо человек скончались еще до прибытия судна в порт Петропавловска-Камчатского. Пятерым морякам была оказана медицинская помощь с последующей госпитализацией", - сообщил зампредседателя правительства Камчатского края Валерий Карпенко. По его словам, один человек находится в реанимации, жизни остальных ничего не угрожает.
Из 9 отравившихся трое – жители Петропавловска-Камчатского, остальные – из других регионов. Всего на судне СРМС "Изумруд" находилось 27 человек. По факту смерти членов экипажа возбуждено уголовное дело.
Следует напомнить, что в декабре 2016 года массовое отравление метиловым спиртом произошло в Иркутске. Пострадавшие употребляли концентрат для ванн, содержащий метанол. Скончались 78 человек. После этого Роспотребнадзор временно запретил розничную продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25%. А Росалкогольрегулирование предложило пойти дальше - добавлять в метиловый спирт денатурат, вызывающий рвотный рефлекс. Отраву невозможно будет проглотить, что позволит избежать смертей.
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