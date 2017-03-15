Его забрал незнакомец.

В Екатеринбурге инспектор ДПС оставил после обеда в кафе свой автомат Калашникова с полным боекомплектом. Пропажу он обнаружил, вернувшись на службу. Когда приехал в кафе, оружия уже не было.

"Полицейские стали просматривать записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить, кто взял автомат. По кадрам они увидели, что его забрал один из посетителей", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Как выяснилось, перед уходом мужчина оставил сотрудникам общепита свой адрес, чтобы хозяин оружия мог его разыскать.

Полицейские поехали к нему и изъяли автомат. Ни один из патронов применен не был. Проводится служебная проверка. Осведомленные источники указывают, что "забывчивый" гаишник, скорее всего, будет уволен.