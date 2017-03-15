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На Среднем Урале бригаду скорой едва не убило льдиной14 марта в 12:22

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С крыши.

Днем 13 марта 2017 года в Артемовском бригада скорой помощи едва не получила тяжелые травмы на вызове. Прямо под ноги медиков, приехавших к больному на Дзержинского, 2б, с крыши дома рухнула огромная глыба льда. Под ее массой сломалась стоявшая у подъезда скамейка. Фотографии осколков житель Артемовского Максим Демашин выложил в соцсетях, передает "Уралинформбюро".


Все фото: Максим Демашин/Pravda.Net

По словам М.Демашина, кровлю по указанному адресу днем ранее чистила УК "Горизонт", однако из-за нехватки людей работы не были окончены.

Стоит отметить, что подобное ЧП может повториться в детском саду "Росинка". Над головами малышей тоже нависают снежные валы, убирать которые никто не торопится.

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