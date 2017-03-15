И мужчина.

Днем 13 марта 2017 года на 33 километре трассы Курган - Куртамыш лоб в лоб столкнулись Toyota Corolla и Toyota Camry.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, на встречную полосу выехал 30-летний водитель Corolla. Травмы получили его пассажирка - девочка 2016 года рождения, а также 31-летний водитель Camry. Их госпитализировали.

Сам виновник аварии и еще двое его пассажиров - 6-летняя девочка и 22-летняя девушка - не пострадали.