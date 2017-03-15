И женщина.

14 марта 2017 года в Екатеринбурге на Новокольцовской дороге произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", виновником аварии стал пожилой водитель Renault Logan. По словам мужчины, он ехал по левому ряду, и кто-то "повис у него на хвосте". Мужчина набрал скорость и, не успев затормозить, врезался в Hyundai Solaris. Последний отбросило на Honda, а ту - на ZAZ Chance.

Пострадали ехавшие в Renault женщина и 10-месячный ребенок. Их госпитализировали, сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.