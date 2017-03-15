Горожан просят не паниковать.

В Екатеринбурге силовики оцепили Центральный стадион. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".

"У Центрального стадиона стоят 2 пожарных расчета и экипаж ГИБДД", - пишут в группе "Инцидент. Екатеринбург".

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что сегодня на Центральном стадионе проходят плановые учения. "Поводов для беспокойства нет. В учениях задействованы сотрудники полиции, специалисты Росгвардии и регионального управления ФСБ, представители других спецслужб. Отрабатываются различные вводные", - рассказал "Уралинформбюро" В.Горелых.

Летом 2018 года на Центральном стадионе в Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу. В связи с этим проводится серьезная работа по обеспечению безопасности жителей и гостей города на период мундиаля.