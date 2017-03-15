В Перми грузовик сбил 10-летнюю девочку14 марта в 12:32
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Школьница в больнице.
13 марта 2017 года в столице Прикамья грузовик сбил 10-летнего ребенка.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого УГИБДД, девочка переходила улицу Желябова на красный сигнал светофора. 40-летний водитель не успел среагировать.
Школьницу госпитализировали с многочисленными травмами. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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