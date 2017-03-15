У мальчика травмы головы.

13 марта в Чернушке водитель ВАЗа сбил 9-летнего мальчика. Как сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Пермскому краю, ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Школьник доставлен в больницу с травмами головы.

Что касается водителя, он оказался пьян, к тому же у него нет прав.