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Из пылающего дома в Челябинске спасли трех детей14 марта в 13:37

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И собаку.

Рано утром 14 марта 2017 года в Челябинске загорелся деревянный 8-квартирный дом в Металлургическом районе. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, вызов поступил в 4.34.

Спустя 6 минут первое отделение было на месте - к этому времени полыхали квартиры на втором этаже. 19 жильцов двухэтажки смогли выйти на улицу самостоятельно, еще шесть человек, в том числе трех детей и женщину-инвалида, эвакуировали огнеборцы. Также из задымленной квартиры пожарные вынесли собаку - шпица.

При попытке подключится к гидрантам оказалось, что несколько ближайших полностью промерзли, поэтому воду для тушения приходилось подвозить автоцистернами. В 5.10 открытое пламя было ликвидировано - здание выгорело дотла.

По словам жителей сгоревшего дома, очаг возгорания был в квартире мужчины, который ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и периодически устраивает шумные застолья.

В ближайшее время в администрации Металлургического района Челябинска будет решаться вопрос о предоставлении погорельцам жилья из маневренного фонда.

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