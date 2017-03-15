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В Пермском крае товарняк переехал женщину14 марта в 14:31

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На станции.

Утром 13 марта 2017 года 65-летняя жительница Пермского края погибла под колесами грузового поезда. Трагедия случилась на остановочной площадке "Промучасток" перегона Пермь-Сортировочная - Курья СвЖД.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, машинист, заметив женщину на рельсах, подал звуковой сигнал и затормозил, но избежать наезда не удалось. Пенсионерка скончалась на месте.

Проводится доследственная проверка. Опрашиваются локомотивная бригада и очевидцы. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.

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