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В Новой Ляле остановились три котельные - десятки домов без тепла14 марта в 15:09

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По вине строителей.

В Новой Ляле десятки жилых домов, в том числе многоквартирных, а также исправительная колония №54 остались без тепла. Три городские котельные остановились из-за строителей газопровода, которые во время работ повредили водовод диаметром 500 миллиметров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Облкоммунэнерго", теплоисточники прекратили работу около 23.00 13 марта, за окном было -7 градусов. Чтобы системы не разморозились, теплоэнергетики обратились за помощью к пожарным. Они всю ночь возили на объекты воду.

Сейчас сотрудники "Водоканала" устраняют аварию. Ремонтные работы планируется завершить сегодня к ночи.

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