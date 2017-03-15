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На Центральном стадионе покалечился рабочий14 марта в 16:28

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Во время учений силовиков.

14 марта 2017 года во время учений Росгвардии и ФСБ на Центральном стадионе в Екатеринбурге в шахту провалился рабочий. Как пояснил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация об инциденте поступила в полицию в 11.40.

"С учениями данный инцидент никак не связан. К врачам обратились коллеги пострадавшего. Они сообщили, что их напарник упал в шахту. Выезжавшие на место сыщики установили личность рабочего. Он доставлен в больницу", - сказал В.Горелых.

У мужчины диагностировали перелом поясничного позвонка, его состояние удовлетворительное.

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