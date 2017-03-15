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На сбившего екатеринбурженку водителя Ford объявили охоту14 марта в 19:40

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Очевидцев просят откликнуться.

В Екатеринбурге ищут свидетелей ДТП месячной давности, в котором покалечилась женщина. 11 февраля в 22.15 на тротуаре в районе перекрестка Чапаева-Большакова ее сбил Ford Fusion.

Как уточнили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ГИБДД, автомобиль ехал по Чапаева со стороны Декабристов. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной тяжести.

Очевидцев происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию на номер +7-908-910-84-74 или обратиться в отдел дознания (улица Сакко и Ванцетти, 119, кабинет 102). Конфиденциальность гарантируется.

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