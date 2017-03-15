И полном одиночестве.

Житель Копейска встретил на обочине дороги 3-летнюю девочку, перемазанную зеленкой. Из одежды на ней были только сланцы, кофта и колготки, пишет 31tv.ru.

Прохожий отвел малышку домой – дорогу она показала. Пустая квартира оказалась незаперта, там был страшный беспорядок. Оставив ребенка в офисе на первом этаже, мужчина вызвал полицию.

В тот же день, 14 марта, нашлась нерадивая мать. С ее слов, дочь болеет ветрянкой, поэтому в садик не ходит и сидит дома одна. Женщина ушла на работу в обед – по всей видимости, девочка самостоятельно открыла дверь и отправилась гулять.