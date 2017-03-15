×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Карниз Театра музкомедии рухнул на двух екатеринбурженокСегодня в 09:20

  • Текст

Их увезли на скорой.

Вечером 14 марта 2017 года в Екатеринбурге на проспекте Ленина со здания Театра музыкальной комедии упал кусок карниза. Он задел двух девушек 24 и 25 лет - их увезли на скорой в больницу.

Место обрушения огородили. В пресс-службе театра "Уралинформбюро" пообещали подготовить комментарий по поводу случившегося чуть позже. В пресс-группе городского УМВД пояснили, что к ним сообщений по факту происшествия не поступало.

Проверку по факту инцидента инициировала областная прокуратура. "Будут запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание здания театра. Кроме того, в ходе проверки будет установлено, когда проводился ремонт фасада, какая организация проводила ремонтные работы, будет дана оценка соответствия качества работ установленным строительным нормативам", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×