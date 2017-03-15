Их увезли на скорой.

Вечером 14 марта 2017 года в Екатеринбурге на проспекте Ленина со здания Театра музыкальной комедии упал кусок карниза. Он задел двух девушек 24 и 25 лет - их увезли на скорой в больницу.

Место обрушения огородили. В пресс-службе театра "Уралинформбюро" пообещали подготовить комментарий по поводу случившегося чуть позже. В пресс-группе городского УМВД пояснили, что к ним сообщений по факту происшествия не поступало.

Проверку по факту инцидента инициировала областная прокуратура. "Будут запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание здания театра. Кроме того, в ходе проверки будет установлено, когда проводился ремонт фасада, какая организация проводила ремонтные работы, будет дана оценка соответствия качества работ установленным строительным нормативам", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.