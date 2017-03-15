Из-за короткого замыкания.

Днем 14 марта 2017 года в Челябинске в здании Южно-Уральского государственного колледжа произошло задымление. Спасатели эвакуировали 200 человек: студентов и преподавателей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Здание заволокло дымом из-за короткого замыкания и тления проводов в электрощите. После эвакуации помещения проветрили.