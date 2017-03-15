Столкнулись две легковушки.

Утром 15 марта 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Белинского - Фурманова столкнулись две легковушки. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

По их словам, из-за аварии Машинная встала в пробке - скорость движения не превышает 5 километров в час. Также стоит участок Фурманова (от Белинского до Луначарского).

В отделении пропаганды городской ГИБДД "Уралинформбюро" уточнили, что в аварии никто не пострадал.

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