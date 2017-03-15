×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге из-за ДТП парализована МашиннаяСегодня в 10:34

  • Текст

Столкнулись две легковушки.

Утром 15 марта 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Белинского - Фурманова столкнулись две легковушки. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

По их словам, из-за аварии Машинная встала в пробке - скорость движения не превышает 5 километров в час. Также стоит участок Фурманова (от Белинского до Луначарского).

В отделении пропаганды городской ГИБДД "Уралинформбюро" уточнили, что в аварии никто не пострадал.

Яндекс. Пробки

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×