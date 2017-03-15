Столкнулись два УАЗа.

Вечером 14 марта 2017 года на 25 километре трассы Нижнесортымский - Северный лоб в лоб столкнулись два УАЗа "Патриот".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, пострадал 37-летний водитель, навстречу которому вылетел УАЗ, а также два его пассажира 37 и 32 лет. Кроме того, травмы получил 29-летний пассажир виновника аварии.