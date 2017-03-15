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Пинг-понг на дороге: Matiz кидало от автобуса к ограждениюСегодня в 14:52

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Водителя подвели нервы.

На объездной дороге в Тюмени не сумели разъехаться Daewoo Matiz и автобус – легковушку занесло на ограждение, передает "Уралинформбюро".

Видео ДТП 14 марта 2017 года разместил на YouTube автоюрист Александр Воронов. На записи видно, как автобус попытался перестроиться в левый ряд, чтобы объехать стоящий на "аварийке" большегруз. Водитель Matiz, видимо, перепугавшись, резко взял влево. Легковушку закрутило на дороге. Машина врезалась в ограждение, автобус, затем снова в ограждение.

В аварии никто не пострадал.

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