Водителя подвели нервы.

На объездной дороге в Тюмени не сумели разъехаться Daewoo Matiz и автобус – легковушку занесло на ограждение, передает "Уралинформбюро".

Видео ДТП 14 марта 2017 года разместил на YouTube автоюрист Александр Воронов. На записи видно, как автобус попытался перестроиться в левый ряд, чтобы объехать стоящий на "аварийке" большегруз. Водитель Matiz, видимо, перепугавшись, резко взял влево. Легковушку закрутило на дороге. Машина врезалась в ограждение, автобус, затем снова в ограждение.

В аварии никто не пострадал.