Легковушка протаранила грузовик.

Вечером 14 марта 2017 года в Кургане на улице Коли Мяготина Kia Сeed протаранил стоящий у обочины МАЗ. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По словам свидетелей аварии, водителя легковушки ослепило яркое солнце и он не заметил грузовик. Его 17-летнего пассажира увезли в больницу. По данным местных СМИ, молодой человек в коме.

Получить комментарий в городской ГИБДД не удалось.