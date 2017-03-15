Выбраться помогли спасатели.

14 марта 2017 года в Троицке спасатели извлекли из канализационного коллектора мужчину, который несколько дней не мог выбраться на поверхность. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе областной поисково-спасательной службы.

35-летний пострадавший рассказал, что в коллекторе был с друзьями, которые выбрались, а он не смог. Его передали бригаде скорой помощи.

В тот же день аналогичный случай произошел в селе Варна.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области