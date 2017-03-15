Он получил травму головы.

14 марта в Челябинске на проспекте Победы в аварию угодили сразу три автомобиля.

Виновником стал 35-летний водитель "ВАЗ-217010", который въехал в стоявший перед ним Hyundai Accent. От удара тот врезался в "ВАЗ-217030".

Пострадал 10-месячный ребенок, находившийся в салоне иномарки. С травмой головы он доставлен в больницу, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.