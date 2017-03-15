Частный.

В южноуральском национальном парке "Зюраткуль" совершил аварийную посадку частный двухместный самолет "Птенец-2". Причиной стала неисправность судна - возникла проблема с шасси, сообщил "Уралинформбюро" директор парка Александр Брюханов.

Инцидент произошел еще 9 марта. Самолет удалось посадить на плато в районе горы Нургуш, никто не пострадал. К настоящему моменту неисправность устранена. При этом самолет пока находится на территории природного парка - для взлета ему необходима безветренная погода.

По словам Брюханова, парк сейчас ведет административное расследование произошедшего. Хозяева самолета будут оштрафованы в пределах 3 тысяч рублей. "Над территорией парка на высоте ниже 2 тысяч метров летать нельзя. Исключением являются только поисково-спасательные и пожарные мероприятия", - отметил Брюханов.