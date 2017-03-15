Из запертой квартиры.

Утром 14 марта 2017 года в Миассе спасателям пришлось расчехлять альпинистское снаряжение.

Молодая женщина сообщила, что не может попасть в свою квартиру на 8 этаже дома на проспекте Автозаводцев: ее 8-летний сын закрыл дверь на щеколду. Самостоятельно открыть маме мальчик не мог, так как в межкомнатной двери заклинило замок и ребенок оказался заперт.

Прибыв на место, сотрудники спасотряда приняли решение проникнуть в жилище через балкон. Разблокировав межкомнатную дверь и отперев щеколду, они впустили женщину домой. За время отсутствия матери юный "пленник" не пострадал, сообщили "Уралинформбюро" в Миасском отряде ПСС.