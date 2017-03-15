Еще один человек госпитализирован.

15 марта 2017 года в Екатеринбурге вспыхнула квартира на первом этаже четырехэтажке по адресу Фестивальная, 9. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила всего 3 квадратных метра. Огонь охватил домашние вещи в помещении.

Из дома эвакуировали 15 человек, в том числе трое детей. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован с ожогами.