В третий раз на этом месте.

Утром 16 марта 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад трамвай №17 сошел с рельсов. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам горожан, в этом месте трамваи сходят с рельсов уже третий раз за последнее время.

"Водитель трамвая не может убедиться, что он переключил стрелку.. А она срабатывает, пока он едет, вот и результат", - полагают екатеринбуржцы.

В службе движения ЕТТУ "Уралинформбюро" оперативно получить комментарий не удалось.