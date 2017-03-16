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В Екатеринбурге на Уралмаше сошел с рельсов трамвайСегодня в 09:23

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В третий раз на этом месте.

Утром 16 марта 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад трамвай №17 сошел с рельсов. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам горожан, в этом месте трамваи сходят с рельсов уже третий раз за последнее время.

"Водитель трамвая не может убедиться, что он переключил стрелку.. А она срабатывает, пока он едет, вот и результат", - полагают екатеринбуржцы.

В службе движения ЕТТУ "Уралинформбюро" оперативно получить комментарий не удалось.

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