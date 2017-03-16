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В екатеринбургской гостинице нашли труп женщиныСегодня в 09:26

Проводится проверка.

Вечером 15 марта 2017 года в номере екатеринбургской гостиницы "Юность" на улице Бардина нашли труп женщины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, внешних признаков криминальной смерти на теле погибшей нет. По предварительным данным, женщина скончалась скоропостижно. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Проводится проверка, опрашиваются очевидцы.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
........ Сегодня в 10:27

Кто она была?

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