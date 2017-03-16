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В Екатеринбурге вынужденно сел самолет из МосквыСегодня в 10:17

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Пассажирке стало плохо.

В ночь на 16 марта Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Томск, вынужденно сел в Екатеринбурге. Причиной стало ухудшение самочувствия 63-летней пассажирки, сообщили "Уралинформбюро" в отделении информации и общественных связей УТ МВД по УрФО.

По предварительным данным, у нее произошел приступ остеохондроза в шейном отделе. Прибывшие медики оказали женщине помощь. И от госпитализации, и от продолжения полета пассажирка отказалась. После этого самолет отправился дальше.

Борт прибыл в Томск в 9.12 по местному времени с задержкой в 2,5 часа.

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