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В Миассе второклассник угодил в 5-метровый колодецСегодня в 11:02

Фотография

Его вызволяли спасатели.

В центре Миасса 15 марта вытаскивали из колодца второклассника, которому опасная игра едва не стоила жизни.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, вызов поступил около 16 часов. Выяснилось, что компания детей гуляла возле вентиляционной шахты недалеко от здания ЮУрГУ на проспекте Октября. 8-летний мальчик подлез под колпак колодца и сорвался вниз, на пятиметровую глубину. К счастью, не травмировался, но выбраться сам не мог. Его приятели набрали экстренный номер 112.

Один из спасателей спустился в шахту, обвязал ребенка "косынкой", затем их обоих подняли при помощи веревки. Школьника отвезли домой и передали родителям.

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