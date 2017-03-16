Его вызволяли спасатели.

В центре Миасса 15 марта вытаскивали из колодца второклассника, которому опасная игра едва не стоила жизни.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, вызов поступил около 16 часов. Выяснилось, что компания детей гуляла возле вентиляционной шахты недалеко от здания ЮУрГУ на проспекте Октября. 8-летний мальчик подлез под колпак колодца и сорвался вниз, на пятиметровую глубину. К счастью, не травмировался, но выбраться сам не мог. Его приятели набрали экстренный номер 112.

Один из спасателей спустился в шахту, обвязал ребенка "косынкой", затем их обоих подняли при помощи веревки. Школьника отвезли домой и передали родителям.