В легковушку въехала "Газель".

Днем 15 марта в Югре на 701 километре дороги Нефтеюганск - Мамонтово в ДТП пострадали трое подростков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в окружном УМВД, 56-летний водитель грузовой "Газели" на встречке влетел в Lada Priora. От удара та съехала в кювет и перевернулась. Пострадали 18-летний водитель легковушки и два его 17-летних пассажира.