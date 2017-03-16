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В Югре в перевернувшейся "Ладе" пострадали трое подростковСегодня в 11:58

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В легковушку въехала "Газель".

Днем 15 марта в Югре на 701 километре дороги Нефтеюганск - Мамонтово в ДТП пострадали трое подростков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в окружном УМВД, 56-летний водитель грузовой "Газели" на встречке влетел в Lada Priora. От удара та съехала в кювет и перевернулась. Пострадали 18-летний водитель легковушки и два его 17-летних пассажира.

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