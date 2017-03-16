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В Зауралье мужчина сгорел в "Ниве"Сегодня в 12:02

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Личность погибшего устанавливается.

Днем 15 марта 2017 года на 26 километре трассы Курган - Звериноголовское в сгоревшей "Ниве Шевроле" было обнаружено тело мужчины.

Предположительно, в автомобиле вспыхнула электропроводка, начался пожар, а водитель не смог выбраться из салона, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Курганской области.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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