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В Екатеринбурге сотрудницу полиции уволили за сомнительный миллионСегодня в 14:27

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Откуда деньги?

Сотрудницу УМВД России по Екатеринбургу уволили из-за того, что она не смогла объяснить, откуда у нее появились деньги на новую квартиру.

В ходе проверки деклараций расходов и имущества было установлено, что ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОП №3 в 2014 году купила квартиру за 1,7 миллиона рублей. Она оформила ипотеку на 630 тысяч рублей, пояснив, что оставшуюся сумму ей дали родители. Однако доказать, что у пенсионеров было 1,1 миллиона рублей, не удалось. Также установлено, что стоимость квартиры более чем в 3 раза превышает совокупный доход женщины за 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Надзорное ведомство направило в Ленинский райсуд иск с требованием выплатить в доход государства 1 миллион 150 тысяч рублей. Однако в его удовлетворении было отказано, в январе 2017 года Свердловский облсуд пересмотрел это решение.

В пресс-службе свердловского ГУ МВД "Уралинформбюро" пояснили, что в 2014 году женщина была сотрудницей УФМС, а в полицию перешла после реформирования системы. "Сейчас, когда факт нарушения закона установлен, руководством полиции Екатеринбурга принято ожидаемое принципиальное решение - расстаться с госслужащей с формулировкой "в связи с утратой доверия", - добавили в главке.

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