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В Кургане полицейская "буханка" протаранила деревоСегодня в 16:41

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На которое "повесили" вину.

Вечером 15 марта 2017 года в Кургане полицейский УАЗ впечатался в дерево. У машины вылетело лобовое стекло, покорежен капот, бампер и крыша. Фотографии с места ДТП появились в соцсетях, передает "Уралинформбюро".


Фото: inckgn/vk.com

"Вчера около 17:00, в районе Увала, рядом с заправкой Росснефть ... Виновным признано дерево!" - гласит подпись к снимку (здесь и далее орфография и пунктуация авторы - прим.ред.).

Пользователи соцсети недоумевают: "Этож на какой скорости надо нестись, чтоб вот так разнести сугроб и врезаться в дерево".

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