Взорвавшись в руках.

36-летнему москвичу после "общения" с мобильным телефоном потребовался визит в травматологию. Утром 15 марта мужчина взял свою Nokia, чтобы посмотреть время, как гаджет взорвался. С испуга хозяин уронил сотовый между ног, пишет "Лайф".

Получивший травмы руки и половых органов мужчина обратился за помощью к медикам, передает "Уралинформбюро".

Мобильный телефон москвич приобрел в магазине около года назад и никаких проблем с ним до этого не возникало.