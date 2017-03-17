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В Екатеринбурге машина "Яндекс.Такси" влетела в тополь16 марта в 16:57

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Напротив "Глобуса".

Днем 16 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Щербакова машина "Яндекс.Такси" врезалась в дерево. Фотографии с места ДТП появились в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Фото: "Инцидент | Екатеринбург"

Скорее всего, машину выбросило с дороги в результате неудачного маневра.

"Это весна - почки на деревьях", - шутят екатеринбуржцы в комментариях к снимку.

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