Напротив "Глобуса".

Днем 16 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Щербакова машина "Яндекс.Такси" врезалась в дерево. Фотографии с места ДТП появились в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Фото: "Инцидент | Екатеринбург"

Скорее всего, машину выбросило с дороги в результате неудачного маневра.

"Это весна - почки на деревьях", - шутят екатеринбуржцы в комментариях к снимку.