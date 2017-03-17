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В офисе МВФ в Париже прогремел взрыв16 марта в 17:16

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Есть пострадавшие.

Днем 16 марта 2017 года в парижском офисе Международного валютного фонда прогремел взрыв. По предположениям полицейских, взрывчатка находилась в пришедшем по почте письме, передает "Уралинфромбюро".

В результате инцидента пострадал один человек, пишет AFP.

По данным BFM-TV, 66-летний помощник управляющего получил ранения рук и лица, когда попытался вскрыть конверт.

На месте происшествия продолжает работать полиция.

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