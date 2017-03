Есть пострадавшие.

Днем 16 марта 2017 года в парижском офисе Международного валютного фонда прогремел взрыв. По предположениям полицейских, взрывчатка находилась в пришедшем по почте письме, передает "Уралинфромбюро".

В результате инцидента пострадал один человек, пишет AFP.

