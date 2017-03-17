В офисе МВФ в Париже прогремел взрыв16 марта в 17:16
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Есть пострадавшие.
Днем 16 марта 2017 года в парижском офисе Международного валютного фонда прогремел взрыв. По предположениям полицейских, взрывчатка находилась в пришедшем по почте письме, передает "Уралинфромбюро".
В результате инцидента пострадал один человек, пишет AFP.
#BREAKING One hurt in letter bomb at IMF's Paris office: sources— AFP news agency (@AFP) 16 марта 2017 г.
По данным BFM-TV, 66-летний помощник управляющего получил ранения рук и лица, когда попытался вскрыть конверт.
На месте происшествия продолжает работать полиция.
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