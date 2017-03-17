Управляющую компанию проверяет прокуратура.

В Красноуфимске рухгнула крыша жилого многоэтажного дома №7 по улице Большой Луговой. Снимки поврежденной кровли выложили пользователи соцсетей.

По словам горожан, крыша обвалилась еще 11 марта 2017 года, однако коммунальщики до сих пор не привели ее в порядок.

Возможно, причиной обрушения стал неубранный снег. Никто из владельцев квартир не пострадал. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, сейчас по факту происшествия проводится проверка.