Пока водитель спал.

В ночь на 16 марта 2017 года в Екатеринбурге дальнобойщик лишился почти половины груза.

Ожидая разгрузки на пивзаводе, водитель не стал заезжать на охраняемую территорию, а поставил машину рядом и решил вздремнуть до начала работ. Пока мужчина спал, подъехала "Газель" и четверо незнакомцев перегрузили в нее из фуры почти 300 кегов с пивом. Воришек спугнул другой водитель.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, пострадавшие написали заявление. Полицейские осмотрели место происшествия и начали проверку.

Представители транспортной компании обещают вознаграждение за помощь следствию. Информацию ждут по телефону +7-919-38-57-172.