В комнате общежития.

В Екатеринбурге в здании общежития на Военной, 5 нашли мертвой студентку политехникума.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, возможно, она покончила жизнь самоубийством.

"Никаких данных о том, что в отношении девушки было совершено преступление, нет", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что по факту трагедии проводится доследственная проверка. Осматривается место происшествия, опрашиваются родственники и знакомые студентки.