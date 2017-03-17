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Студентку екатеринбургского политехникума нашли мертвой16 марта в 18:19

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В комнате общежития.

В Екатеринбурге в здании общежития на Военной, 5 нашли мертвой студентку политехникума.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, возможно, она покончила жизнь самоубийством.

"Никаких данных о том, что в отношении девушки было совершено преступление, нет", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что по факту трагедии проводится доследственная проверка. Осматривается место происшествия, опрашиваются родственники и знакомые студентки.

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