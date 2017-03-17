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31-летнего прикамца похитили на глазах у жены16 марта в 19:44

  • Текст

И участкового.

В Прикамье разыскивают 31-летнего Даниса Шаймарданова, пропавшего при странных обстоятельствах.

Как сообщила в соцсетях супруга мужчины, это произошло около 23.00 14 марта 2017 года в городе Чернушка около дома №27 по улице Мира. Неизвестные на Daewoo Matiz подъехали во двор, насильно усадили горожанина в машину, после чего скрылись, передает "Уралинформбюро".

Произошедшее видел местный участковый. Он записал номера автомобиля и передал их сыщикам.

Через некоторое время пропал и личный автомобиль Даниса - темно-зеленый ВАЗ-2110. Позже автомобиль обнаружили сгоревшим в другом районе города.

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