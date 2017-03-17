У него открытая черепно-мозговая травма.

16 марта 2017 года около 9.30 в Нижнем Тагиле на "Уралвагонзаводе" серьезно травмировался 30-летний рабочий.

На мужчину упала многокилограммовая железная консоль. Он получил открытую черепно-мозговую травму. Пострадавший в больнице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, рабочий сразу обратил внимание на неукрепленные балки, однако, несмотря на это, мастер все равно отправил его на работы, что обернулось трагедией. В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" пояснили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.