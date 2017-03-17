"По техническим причинам".

Утром 17 марта 2017 года в Екатеринбурге закрыли две станции метро - "Чкаловскую" и "Ботаническую". Поезда идут только до "Геологической".

По громкой связи объявляют, что подземка не работает "по техническим причинам".

Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, станции перекрывали из-за подозрительной сумки на "Ботанической". Ее проверили саперы. Внутри не оказалось ничего опасного.

Стоит напомнить, что в ноябре 2015 года лжеминер парализовал работу метро пять раз. Полицейские долго не могли вычислить "шутника", поскольку он отправлял сообщения по электронной почте. Злоумышленником оказался 15-летний подросток.