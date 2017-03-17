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Челябинцу раздробило ногу в страшном ДТП на МеталлурговСегодня в 10:26

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Иномарка протаранила ВАЗ.

Вечером 16 марта 2017 года в Челябинске на перекрестке шоссе Металлургов и улицы Жукова столкнулись ВАЗ-2115 и Subaru Legacy. Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы. По их словам, людей в "пятнадцатой", в том числе ребенка, зажало в салоне.

В отделении пропаганды городской ГИБДД "Уралинформбюро" рассказали, что виновником аварии стал 27-летний водитель иномарки. При повороте налево он не уступил дорогу встречному ВАЗу. 36-летнего водителя отечественной легковушки госпитализировали с раздробленной ногой. В больнице ему поставили диагноз "открытый перелом голени со смещением". У его 32-летней пассажирки травма грудной клетки.

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