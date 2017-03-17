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Здание УМВД по Екатеринбургу охватил пожарСегодня в 10:41

  • Текст

Полицейских эвакуировали.

Утром 17 марта 2017 года в Екатеринбурге загорелось здание городского УМВД на улице Фрунзе.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городской полиции, возгорание произошло в кабинете на 5 этаже около 9.30. Из здания всех эвакуировали.

Огонь охватил 6 "квадратов". Сотрудники полиции потушили огонь до приезда пожарных. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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